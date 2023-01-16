Deniz Sanayi Sitesi'nde iki sürücü arasında yol verme anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Çevredeki esnafın da müdahil olduğu silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.