Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de yol verme kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: İHA]
Ümraniye'de bir sanayi sitesinde çıkan yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Deniz Sanayi Sitesi'nde iki sürücü arasında yol verme anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.
Çevredeki esnafın da müdahil olduğu silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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