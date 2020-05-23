Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ümraniye'de şantiye yangını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir şantiyede yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Ümraniye Şenol Güneş Bulvarı'nda bulunan bir şantiyede yangın çıktı.
Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: yangın ümraniye şantiye yangını itfaiye İstanbulSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:32
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