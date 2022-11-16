Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 04:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de inşaat şantiyesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: İHA]
Ümraniye'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Finanskent Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın yandaki konteynere de sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Konteynerlerde kalan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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