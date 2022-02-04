Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 18:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber,AA
Ümraniye Kapalı Cezaevinde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçeride bulunanlar hemen dışarı çıkarıldı.
Dumandan etkilenen 11 hükümlü/tutuklu, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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