Türkiye
Uludağ'da otelin çatısındaki kar vatandaşların üzerine düştü
04 Şubat 2019 Pazartesi 12:52 - Son Güncelleme 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:52
Uludağ'da bir otelin çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı.
- Uludağ 1. Bölge’de bir otelin çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı.
Yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, Bursa’da hastaneye sevk edildi.
Kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.
Kaynak: İHA
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