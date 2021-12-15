Uludağ bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Zincirsiz araçlara izin verilmiyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu Uludağ’da kar kalınlığı ise 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının başlamasıyla bölgeye, ekipler sevk edildi. Dozerler ve kar küreme araçları ile Uludağ yolu ve oteller bölgesinde çalışmalar sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri ise Milli Parklar girişinde araçlara kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor. Zinciri olmayan araçların Uludağ’a çıkılmasına izin verilmiyor.