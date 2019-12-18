Uludağ'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar 17'nci gününde devam ediyor.

Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden aramalara başlayan ekipler, çalışmaların 7'nci gününde Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarların bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde arama yapıyor.

Yapılan aramalar sırasında bir cansız beden bulundu. Daha önce Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.

Ekipler her bölgeyi detaylı tarıyor

Dağın kuzeybatı yamaçlarında bulunan Küreklidere Vadisi'nin zorlu coğrafi yapısının yanı sıra hava şartlarındaki ani değişiklikler ekiplerin çalışmalarını zaman zaman güçleştiriyor.

Ekiplerin, otellerin bulunduğu Uludağ 1. Yerleşim Bölgesi'nden vadinin uç kısmına yürüyerek ulaşması 5 saati buluyor. Bu nedenle, zaman kazanmak için arama kurtarma ekipleri havanın açık olduğu günlerde vadiye helikopterlerle taşınıyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı vadide çok sayıda dik yamaç ile şelale, sarp kayalık ve oyuklar bulunuyor. Arama yapılan yerlerde zaman zaman kar yağışı ve yoğun sis de etkili oluyor.

Söz konusu alanda geniş çaplı arama gerçekleştiren ekipler, dağcıların sığınabilecekleri her bölgeyi detaylı tarıyor.

Neler yaşandı?

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve arkadaşı Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkiinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

Kaynak: AA