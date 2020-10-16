Haber Giriş: Kaynak: AA
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Bursa Uludağ'da kaybolan 4 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru yürüyen 4 kişilik grup yönlerini kaybetti.
Kaybolan kişilerin ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA ve NAK Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 70 kişilik ekip, kanyonların bulunduğu bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.
Etiketler: AFADSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 02:44
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