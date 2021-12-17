Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 09:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ulaşıma kar engeli: Muş'ta 41 yol kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Muş'ta 41 yol ulaşıma kapandı. Ekipler ise karla kapanan yolları açık tutmak için yoğun çaba sarfediyor.
Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 köy ve 24 mezra ile ulaşım kesildi.
[Fotoğraf: İHA]
Çalışma başlatan Muş İl Özel İdare ekipleri, yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.
Etiketler: Kar Yağışı Muş Ulaşım
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