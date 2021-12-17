Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 köy ve 24 mezra ile ulaşım kesildi.

[Fotoğraf: İHA]

Çalışma başlatan Muş İl Özel İdare ekipleri, yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.