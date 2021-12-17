Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 köy ve 24 mezra ile ulaşım kesildi.

[Fotoğraf: İHA]

Çalışma başlatan Muş İl Özel İdare ekipleri, yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.

Van

Van'da aralıklarla devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kent merkezi ile ilçelerde etkili olan kar ve tipi yüzünden 82 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Hakkari

Kentte gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve sis hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının il merkezinde 15 santimetreye ulaştığı kentte ulaşımda aksamalar yaşandı.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 179 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

[Fotoğraf: AA]

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yol açma çalışması başlattı, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: AA]

Bitlis

Bitlis'te de kar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

4 köy yolunun kapandığı ilde karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına başladığını aktaran İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü ÜmitKurt, kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceğini söyledi.