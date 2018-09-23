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"Ucuz döviz alıyorum" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası: 1 tutuklama

Antalya Alanya'da çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve iş insanlarından aldığı paralarla kayıplara karıştığı öne sürülen banka müdürünün kardeşi tutuklandı.

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&quot;Ucuz döviz alıyorum&quot; bahanesiyle dolandırıcılık iddiası: 1 tutuklama

Antalya Alanya'da bir bankanın şube müdürü, "ucuz döviz işlemi yaparak para kazandırıyorum" diyerek iş adamlarından para topladı.

İncelemede, müdürün çalıştığı bankadan da 2 milyon 200 bin dolar, 1 buçuk milyon avro ve 1 buçuk milyon lira aldığı belirlendi.

2 döviz bürosundan da yaklaşık 30 milyon lira para topladığı öne sürülen şube müdürüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Banka müdürünün Gazipaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere uçak bileti aldığı ancak uçağa binmediği tespit edildi.

Kardeşi ise İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınarak Alanya'ya getirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kaynak: TRT Haber, İHA

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