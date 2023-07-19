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Türkiye
İHA 19.07.2023 14:34

Uçurumdan yuvarlanan otomobil fabrika bahçesine düştü

Denizli'nin Buldan ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, uçurumdan yuvarlanarak bir fabrikanın bahçesine düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Buldan Meyale yolu üzerindeki köpek barınağı önünde meydana geldi. Buldan Şehir Kabristanlığı istikametine seyir halinde olan Adem Uzuner (45) kontrolündeki otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı.

Zikzaklar çizen araç önce kaldırıma çarptı ve daha sonra metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak bir fabrikanın bahçesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, sürücü Adem Uzuner ile yolcu konumunda bulunan Fevzi Maden’in (45) hayatını kaybettiğini belirledi.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla düştüğü şarampolden çıkarıldı. 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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