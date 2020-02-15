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Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaptan pilotun hastanede ifadesi alınıyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Uçağın kaptan pilotunun ifadesi tedavi gördüğü hastanede alınmaya başlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, uçağın 2 pilotu hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma yürütülüyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 14:36
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