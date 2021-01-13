Uber'e açılan dava sonucu Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmıştı. İnternet sitesi ve mobil uygulamalarına da erişim engeli getirilmişti.

Yerel mahkemenin aldığı karar istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf mahkemesi, ilk kararı hatalı bularak bozdu, Uber'e erişim engelini kaldırdı.

Kararla taksi sürücüleri uygulamayı kullanabilecek ve Uber üzerinden hizmet verebilecek.