Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ubere erişim engeli resmen kaldırıldı
Uber'e uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün resmen kaldırıldı. Uber, İstanbul’da faaliyet göstermeye devam edecek.
Uber'e açılan dava sonucu Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmıştı. İnternet sitesi ve mobil uygulamalarına da erişim engeli getirilmişti.
Yerel mahkemenin aldığı karar istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf mahkemesi, ilk kararı hatalı bularak bozdu, Uber'e erişim engelini kaldırdı.
Kararla taksi sürücüleri uygulamayı kullanabilecek ve Uber üzerinden hizmet verebilecek.
Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba! #uberyeniden— Uber Türkiye (@Uber_Turkiye) January 13, 2021
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