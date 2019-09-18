Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tuzla’da polyester fabrikasında yangın çıktı. Orhanlı Deri Yan Sanayi Sitesi’ndeki yangına müdahale sürüyor. Detayları @trthaber muhabiri Ceyda Muslu aktardı.https://t.co/s1gTP2sTf4 pic.twitter.com/nbWSM7w7ok — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2019

Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

[İstanbul Tuzla'da polyester fabrikasında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması için birçok noktadan yangına müdahale ediliyor. Fotoğraf: DHA]

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yaralı veya can kaybı yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan yaptığı açıklamada, Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybının olmadığını belirterek, "Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor. Kimyasal malzemeler nedeniyle ara sıra patlamalar oluyor." dedi.

Kaynak: AA