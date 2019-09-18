Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

[İstanbul Tuzla'da polyester fabrikasında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması için birçok noktadan yangına müdahale ediliyor. Fotoğraf: DHA]

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA