Tuzla'da fabrika yangın18 Eylül 2019 Çarşamba 12:28 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:41
Tuzla'da Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede gökyüzünü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tuzla'da fabrika yangını. https://t.co/x7tm8c9EVL— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2019
Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA