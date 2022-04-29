Boya ve vernik üzerine çalışan sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Tuzla'da boya fabrikasında yangın çıktı. Patlamaların da meydana geldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. https://t.co/MwNTkMkxgs pic.twitter.com/VM4DTViPV4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2022

İtfaiye ekiplerinin müdahelesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, iş yerinden zaman zaman patlama meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.

Bir itfaiye eri yaralandı

Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, çevredeki bazı iş yerlerine ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaralıların olduğu, müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye erinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yangına ilişkin bilgi verdi.

Yazıcı, şunları söyledi:

"7 ayakta tedavi gören arkadaşımız var. 3 arkadaşımızdan haber alınamadığı iddiası var. Ekipler enkazda arama yapıyor"