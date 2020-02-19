Haber Giriş: Kaynak: AA
Tütün ürünlerinde sağlık uyarıları
[Fotoğraf: Getty]
Tütün ürünleri paketlerindeki resimli sağlık uyarılarının alanı yüzde 85'e çıkarıldı. Sıra nargile şişelerinde. Tarım ve Orman Bakanlığı, nargile şişelerine ilişkin usul ve esasları da yeniden belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, sunum esnasında nargile şişeleri üzerinde tebliğle belirlenen usul ve esaslar dahilinde sağlık uyarılarının bulunması zorunlu olacak. Uyarılar sabit ve silinemez nitelikte basılacak.
Nargile şişeleri üzerine konulacak sağlık uyarıları ve bunların kesim ölçüleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.
Etiketler: nargile şişeleri Sağlık Uyarıları Tütün ürünleriSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:01
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