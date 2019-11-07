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Türkiye'den ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat yardımı07 Kasım 2019 Perşembe 05:42 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 06:15
Türkiye, Suriye başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 110 bin ton un ve bakliyat yardımı yapacak. Yardımlarla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Kararına göre, Toprak Mahsulleri Ofisi, 110 bin ton un ve bakliyatın temini için görevlendirildi.
Yardımın 100 bin tonu ekmeklik buğdaydan, 10 bin tonu ise yeşil mercimek ve nohuttan oluşacak.
Un ve bakliyat yardımı başta Suriye'de yaşayan halk olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek.
Ürünlerin dağıtımı ise AFAD ve Kızılay tarafından yapılacak.
Kaynak: TRT Haber