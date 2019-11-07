Türkiye ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, Toprak Mahsulleri Ofisi, 110 bin ton un ve bakliyatın temini için görevlendirildi.

Yardımın 100 bin tonu ekmeklik buğdaydan, 10 bin tonu ise yeşil mercimek ve nohuttan oluşacak.

Un ve bakliyat yardımı başta Suriye'de yaşayan halk olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek.

Ürünlerin dağıtımı ise AFAD ve Kızılay tarafından yapılacak.

Kaynak: TRT Haber