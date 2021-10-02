Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 09.15 itibarıyla 53 milyon 959 bin 758 birinci doz, 44 milyon 807 bin 667 ikinci doz aşı uygulandı.

Diğer dozlarla birlikte toplam sayı 110 milyon 201 oldu.

Ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti. Aşılamadaki son duruma dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Muhammet Ali Pehlivan aktardı. pic.twitter.com/UBS2N9vxDu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 2, 2021

Son verilere göre, Ankara'da iki doz aşılanma oranı yüzde 74'e, İstanbul'da yüzde 67,8'e, İzmir'de yüzde 76,3'e ulaştı.

Haziran aşılamada dönüm noktası oldu

Türkiye, aşı tedarikinin de hızlanmasıyla haziranda toplumsal aşılama çalışmalarında en yoğun dönemine geçti. Sırasıyla 50 yaş, 40 yaş, 35 yaş, 30 yaş ile 25 yaş ve üzerindekilerin aşılaması için sistemde tanımlama yapıldı. 25 Haziran itibarıyla da 18 yaş ve üzerindekiler, randevularını alarak COVID-19 aşılarını olmaya başladı.

Halen 12 yaş ve üzerindeki herkes COVID-19 aşısını olabilirken, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Aşılamada yaş grubunun düşürülmesiyle uygulanan aşı miktarında da hızlı artışlar kaydedildi.

28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı

Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 224 oldu.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız" dedi.