Türkiye yeni haftada bahar havası yaşayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu, yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olurken, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda yağış görülecek. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde yağış geçişleri görülecek.

Hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve yeni haftada Doğu Anadolu Bölgesi hariç yurdun kalan tüm kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki bir haftalık süreçte hava sıcaklıklarının, Ankara, Diyarbakır ve Trabzon'da 13, İstanbul'da 16, Antalya'da 21, Mersin ve İzmir'de 19, Samnsun'da 17, Bartın'da 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.