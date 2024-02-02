Puslu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 02.02.2024 09:42

Türkiye yeni haftada bahar havası yaşayacak

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren batı bölgelerden başlayarak artacak. Önümüzdeki bir haftalık süreçte yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerine çıkacak.

Türkiye yeni haftada bahar havası yaşayacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu, yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olurken, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda yağış görülecek. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Türkiye yeni haftada bahar havası yaşayacak

Önümüzdeki hafta yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde yağış geçişleri görülecek.

Hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve yeni haftada Doğu Anadolu Bölgesi hariç yurdun kalan tüm kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki bir haftalık süreçte hava sıcaklıklarının, Ankara, Diyarbakır ve Trabzon'da 13, İstanbul'da 16, Antalya'da 21, Mersin ve İzmir'de 19, Samnsun'da 17, Bartın'da 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Kardeşini öldürüp yurt dışına kaçtı, 9 yıl sonra Gaziantep'te yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
13 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi
10:06
ABD'de tek motorlu uçak mobil ev parkına düştü
10:07
Bakan Şimşek uyardı: Banka hesabınızı kullandırmayın
10:04
Kenya'da gaz patlaması sonucu 2 kişi öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı
10:02
Brent petrolün varil fiyatı 79,05 dolar
10:01
Borsa rekor tazeledi
Kolombiya yerlileri dünyanın en uzun otoyolunu trafiğe kapattı
Kolombiya yerlileri dünyanın en uzun otoyolunu trafiğe kapattı
FOTO FOKUS
ABD bayrağından bir yıldız eksiliyor mu? Teksas ile Beyaz Saray arasında kriz
ABD bayrağından bir yıldız eksiliyor mu? Teksas ile Beyaz Saray arasında kriz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ