Türkiye Kültür Yolu Festivali yarın Ankara'da başlıyor

21-29 Eylül'deki Ankara Kültür Yolu Festivali'nde şehrin çeşitli noktalarında bulunan 100'den fazla mekandaki etkinliklerde sanatçılar Ankaralılarla bir araya gelecek.

Açılış konseri CSO Ada Ankara'da

Ankara Kültür Yolu Festivali, 21 Eylül Cumartesi günü CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konseriyle başlayacak.

240 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü sanat kurumlarından olan Mariinsky Orkestrası, 28 Eylül'de CSO Ada Ankara'da müzik ziyafeti sunacak.

İranlı sanatçı Alireza Ghorbani, festival kapsamında CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

Sıradan nesneleri ve ünlüleri sanatın merkezine taşıyan Pop Art hareketinin öncüsü Andy Warhol'un "Warhol’un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi de aynı mekanda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Pablo Picasso'nun 80'den fazla eserinin yer aldığı "Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso Sergisi" Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde açılacak.

Refik Anadol'un "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" dijital eseri Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde başkentlilerle buluşacak.

Festival süresince düzenlenecek konserler kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde Ziynet Sali, Emre Fel, Ebru Yaşar, Emre Altuğ, Haluk Levent, Fatma Turgut, Gazapizm, Murat Boz ve Simge sahne alacak.

Neyzen Ömer Faruk Keskin konseri, Karadeniz Türküleri konseri, Tekke İlahileri Meşki, Türk Sanat Müziği, İrfan Türküleri, Semahlar Deyişler, Türküler ve Hikayeleri, Klasik Türk Müziği Konseri ise Ankara Neyhane Kültür Sanat Evi'nde gerçekleşecek.

Şefika Kutluer resitali Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde, Türk Sanat Müziği dinletisi de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde yapılacak.

Büyükelçiliklerin iş birliği ile etkinlikler

Bu yıl Ankara'daki büyükelçiliklerle iş birliği ile birçok yabancı sanatçı da festivalde eserleriyle yer alacak.

Ukrayna Büyükelçiliğinin iş birliğiyle "Taras Yanytsky Ukrainian Bandura Virtuoso", Avusturya Büyükelçiliğinin iş birliğiyle "Simon Raab Piyano/Caz Resitali’", Hırvatistan Büyükelçiliğinin iş birliğiyle "Four Hands-Piyano Resitali", Guatemala Büyükelçiliğinin iş birliğiyle "Marimba-Lerzan Tuncer" CSO Ada Ankara'da; Çin Büyükelçiliğinin iş birliğiyle China Oriental Performing Arts Group ise ATO Congresium'da sahne alacak.

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde Bulgaristan Büyükelçiliğinin iş birliğiyle "Intro Bulgar Müzik Konseri" sunulacak, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Hırvatistan Büyükelçiliğinin iş birliğiyle festival süresince Zeynep Munzur'un "Kravata" adlı resim sergisi gezilebilecek.

Opera, tiyatro ve çeşitli sergiler festivalde olacak

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festivalde olacak.

Dijital sanattan geleneksel sanatlara kadar ilgi çekecek ve zihinlere kazınacak çeşitli sergiler sanatseverlerle buluşacak.

21 Eylül Cumartesi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda "22. Devlet Türk Sanatları Yarışması" Ödül Töreni düzenlenecek. Yarışmanın sergisi ise Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde sanatseverlerle gezilebilecek.

Eskizden Piksele Dijital Sanat "Anatolia Edition" sergisi, Cumhuriyet Müzesi Sığınak'ta; "Kaçış Yok’’ sergisi ile "Anadolu'nun Seramik Mirası: Arkeolojiden Sanata Yeniden Doğuş" sergisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, "Ayasofya: Işık ve Zaman" sergisi ile "Matraki Bir Osmanlı Yıldızı" sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yer alacak.

"İslam Tarihinde Tesbih" sergisi Ankara Etnografya Müzesi'nde, "Naci El Ali'den Hanzala" sergisi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde başkentlilerle buluşacak.

Bedri Rahmi Eyüboğlu-Eren Eyüboğlu'nun "Tutkulu İki Yürek" sergisi Mustafa Ayaz Müzesi'nde; "Anadolu’nun İzleri" sergisi Güneş Sanat Galerisi'nde; "Sabahattin Ali'ye Saygı: Kürk Mantolu Madonna Sergisi" Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde izlenime sunulacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemli sanat etkinliklerinden "Art Meydan"da sanatçılar tarafından üretilen eserlerin sergisi, Milli Kütüphane'de olacak. Festival süresince sanatçılar Hacı Bayram-ı Veli Camisi Meydanı ve Ulus Meydan'da çalışmalarını sürdürecek.

Ankaralı müzikseverlerin festivale aktif olarak katıldığı ve yarıştığı "Sen De Çal" ve "Sen De Söyle" etkinlikleri Ankamall AVM'de düzenlenecek.

Sinema ve fotoğraf meraklıları unutulmadı

Fotoğrafçılıkla ilgili etkinlikler de festivalde Ankaralı fotoğrafseverlere kapılarını açacak.

Festivalin ilk günü Cumhuriyet Müzesi Bahçesi’nde "fotomaroton" etkinliği gerçekleştirilecek. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda Coşkun Aral ve Erol Doğaner söyleşisi ve Fotomaraton Ödül Töreni düzenlenecek. Foto Muhabirleri Derneğince "Türkiye'nin Güzellikleri Fotoğraf Sergisi" festival boyunca fotoğrafseverlerle buluşacak.

Cermodern'de MİKTA Sinema Günleri etkinlikleri düzenlenecek. "Kültürel Miras ve Belgesel Sinema" konulu Arkeo Film Festivali etkinlikleri ve "Kültürel Miras ve Belgesel Sinema Üzerine Söyleşi" Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleşecek. Derviş Zaim'in katılacağı "Sinema ve Edebiyat üzerine Söyleşi” Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde olacak.

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, festival kapsamında sanatseverlerle bir araya gelecek.

Çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Festival boyunca Başkent Millet Bahçesi'ne kurulacak Çocuk Köyü'nde çocuklara yönelik atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar yer alacak.

Lisanslı çocuk oyunları ve etkinlikleri ile Karagöz Gölge Oyunu, Nasrettin Hoca Müzikali gibi geleneksel etkinlikler de çocuklarla buluşacak.

Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köyünde olacak.

25-29 Eylül'de Ankamall AVM'de "TURSAK 20. Çocuk Filmleri Festivali" düzenlenecek.

Altınköy Açık Hava Müzesi’nde ise festival boyunca Çocuk Etkinlik Tırı çocuklara birçok etkinlik sunacak.

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde festival boyunca "Düşlerim Müzede" ve "Müze Kaşifi" etkinlikleri, Ankara Kalesi'nde Pelin Güneş'in konuk olacağı "Sandık Sepet Ankara” etkinliği düzenlenecek.

Ankara Kent Konseyi'nde "Köy Çocukları ile Ressam Buluşmaları Çalıştayı" gerçekleştirilecek. Farklı müze ve etkinlik noktalarında çocukların becerilerini geliştirecek ve geleneksel sanatlara ilgilerini artıracak çeşitli etkinliklere imza atılacak.