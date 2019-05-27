Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba’dan bir heyet bu hafta ülkemize geliyor." ifadeleri kullanıldı.

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