Türkiye
Türkiye ile Küba'dan sağlık alanında işbirliği
27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:26 - Son Güncelleme 27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:30
Türkiye ile Küba arasında, aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı.
Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba’dan bir heyet bu hafta ülkemize geliyor." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar gelecek...
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.