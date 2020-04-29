Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yardım gönderecek
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırılacağını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandığı ifade edildi.
Açıklamada, tıbbi yardım malzemelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A-400M tipi uçakla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağı kaydedildi.
Etiketler: yardım koronavirüsSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 22:02
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