Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin yüksek talep ve iletim hatlarından kaynaklı olduğu açıklandı.
Birçok ilde yaşanan gelen elektrik kesintilerine ilişkin yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu açıkladı.
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz." denildi.
Etiketler: Elektrik
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