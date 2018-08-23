Türkiye Diyanet Vakfı: Kurban hisse bedellerinde artış yapılmadı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın yazılı açıklamasında, bir milletvekilinin ifadeleri kullanılarak bazı basın kuruluşlarında, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban hisse bedelini 750 liradan 850 liraya yükselttiği iddiasına yer verildiği belirtildi.

"Bedellerde hiçbir şekilde değişikliğe gidilmemiştir"

Söz konusu iddianın asla söz konusu olmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zira 12 Temmuz'da ulusal basınımızın değerli temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlediğimiz basın toplantısında, Diyanet İşleri Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yurt içi kurban vekalet bedeli 850 lira, yurt dışı kurban vekalet bedeli ise 625 lira olarak kamuoyuna ilan edilmiştir. Öncesinde herhangi bir bedel zikredilmediği gibi bu tarihten sonra da bu bedellerde hiçbir şekilde değişikliğe gidilmemiştir. Kurban Bayramı öncesinde döviz kurlarında yaşanan yükselişe rağmen kurban hisse bedellerinde kesinlikle artış yapılmamıştır."

"İddialar ibadetin ruhuna gölge düşürüyor"

Açıklamada, "bayramdan önce belirlenen bedellerden gerçekleşen organizasyonun milletin yoğun teveccühüyle Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında tüm hızıyla devam ettiği" anlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Hal böyle iken bu türden mesnetsiz iddia ve yaklaşımların, ihtiyaç sahipleri ve mazlumlar için umut olan önemli bir ibadetin ruhuna gölge düşüreceğini ve bayramın birleştirici manasına zarar vereceğini düşünüyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak gerçeklere ve doğru bilgiye dayanmayan her türlü açıklama ve iddiadan beri olduğumuzu beyan ediyor; güven esası ile emanetlerini bizlere teslim eden milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA