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Türk Yıldızları gösterisinin kokpit görüntüleri nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Balıkesir'de düzenlenen "5. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali'nde yaptığı gösterinin kokpit görüntüleri nefes kesti.

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Türk Yıldızları gösterisinin kokpit görüntüleri nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Balıkesir Edremit'te 6 Eylül'de düzenlenen "5. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali' kapsamında yaptığı gösterinin kokpit görüntüleri nefes kesti.

Türk Yıldızları'nın, festival kapsamında ilçeye bağlı Akçay Mahallesi semalarında düzenlediği gösteriler, uçakların kokpitlerinden görüntülendi.

Keskin manevraları ve havadaki disiplinleriyle dikkat çeken Türk Yıldızları'nın kokpit görüntüleri izleyenlerin başını döndürdü.

Yüzlerce kilometrelik hızda büyük bir ustalıkla manevralarını yapan Türk Yıldızları'nın gösterileri pilotların üstün kabiliyetlerini gözler önüne serdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Mysia Uluslararası Havacılık Festivali, Türk Yıldızları
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