Ahlat’ta bulunan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağında düzenlenen Türk Yıldızları jetlerinin alan üzerindeki gösterileri hayranlık uyandırdı.

Otağı alanında toplanan vatandaşlar Türk Yıldızları’nın gösterisini heyecanla izlerken jetlerin yaptıkları alçak uçuş ve akrobasi gösterileri vatandaşlar tarafından alkış aldı.

Jetlerin gösterilerini ilk kez canlı izleme şansına sahip olan vatandaşlar muhteşem gösterileri cep telefonları ile kaydetti.

"Gösteri çok güzel oldu”

Alanda gösterileri izleyen vatandaşlardan Vedat Şirin, “Çok teşekkür ederiz bu Ahlat için ilk yapılan bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim Ahlat’a vermiş olduğu önemden dolayı. Gösteri çok güzel oldu” dedi.

"Bizim aslanlarımızı herkes gördü"

Suriye Türkmenlerinden Abdulfettah Zekeriya ise, "Dedelerim buraya gelmişler ve ilk zaferlerini burada almışlar. Bizde her yıl buraya geliyoruz. Muhteşem bir gösteri. İşte ceddim böyle bir nesil yetiştirmiş. Bizim aslanlarımızı herkes gördü. Düşmanı çökertecek çok yiğitlerimiz var" ifadelerini kullandı.