Türk Hava Yolları yarınki Hong Kong seferlerini karşılıklı iptal etti

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, yarın Hong Kong'un, Mangkhut tayfununun etkisinde kalacağı hatırlatıldı.
Açıklamada, Hong Kong'a yarın yapılması planlanan karşılıklı seferlerin iptal edildiği kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
Türk Hava Yolları, Hong Kong'da beklenen tayfun nedeniyle, yarın yapılacak karşılıklı seferleri iptal etti.
Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, yarın Hong Kong'un, Mangkhut tayfununun etkisinde kalacağı hatırlatıldı.
Açıklamada, Hong Kong'a yarın yapılması planlanan karşılıklı seferlerin iptal edildiği kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber