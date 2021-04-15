Törene Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Kayapınar’ın yanı sıra Ankara Üniversitesi akademisyenleri ve sevenleri katıldı.

Rektör Ünüvar, 98 yaşında hayata gözlerini yuman Başgöz için taziye dileyerek, Türk Edebiyatı'ndaki önemine değindi. Rektör Ünüvar, Başgöz’ün isminin Ankara Üniversitesi'nde bir yere verileceğini de belirtti.

Prof. Dr. Başgöz’ün cenazesi, törenin ardından öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Kocatepe Camii’ne götürüldü.



