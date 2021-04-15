Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 13:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Türk halk bilimci İlhan Başgöz son yolculuğuna uğurlanıyor
[Fotoğraf: İHA]
98 yaşında hayata gözlerini yuman dünyaca ünlü Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz için mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde bir tören düzenlendi.
Törene Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Kayapınar’ın yanı sıra Ankara Üniversitesi akademisyenleri ve sevenleri katıldı.
Rektör Ünüvar, 98 yaşında hayata gözlerini yuman Başgöz için taziye dileyerek, Türk Edebiyatı'ndaki önemine değindi. Rektör Ünüvar, Başgöz’ün isminin Ankara Üniversitesi'nde bir yere verileceğini de belirtti.
Prof. Dr. Başgöz’ün cenazesi, törenin ardından öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Kocatepe Camii’ne götürüldü.
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