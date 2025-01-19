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Türkiye
İHA 19.01.2025 08:29

Turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Koreli turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gece saatlerinde Beyşehir-Antalya kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen minibüs ile otomobil Akçabelen Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobildeki Eyüp Eyi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki Mehmet E. ve Ferhat T. ile minibüste bulunan 5 Kore uyruklu turist ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat T. acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Eyüp Eyi'nin cansız bedeni de Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kore uyruklu turistlerin bulunduğu minibüsün Kapadokya'dan Antalya'ya gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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