Ovacık, Nazımiye ile Pülümür ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğlen saatlerinde yoğunlaştı.

İlçe merkezlerinde 50 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreye kadar ulaştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, yarın için 3 ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.