Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 22:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tunceli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilköğretim ve liselerde eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Ovacık, Nazımiye ile Pülümür ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğlen saatlerinde yoğunlaştı.
İlçe merkezlerinde 50 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreye kadar ulaştı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, yarın için 3 ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı Tunceli
Son Haberler
- 22:53
- 22:37
- 22:17
- 22:55
- 22:11
Sıradaki Haber
Halkalı'da yük treninde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz