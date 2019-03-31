Tunceli'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar açılıp oyların sayımına başlandı.

Tunceli genelinde sandıkların yüzde 81,58'i açıldı.

TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu yüzde 32,45 oyla belediye başkanlığı seçimini önde götürüyor.

Maçoğlu'nu yüzde 28,08 ile HDP'nin adayı Nurşat Yeşil takip ediyor. Millet İttifakı'nın oyu 27,61 olurken, Cumhur İttifakı'nın oyu ise yüzde 22,01 olarak gerçekleşti.

Oyların sayımına devam ediliyor.

Kaynak: TRT Haber