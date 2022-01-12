Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de eğitime bir gün ara
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde eğitim öğretime 13 Ocak Perşembe ara verildiği duyuruldu.
İlçelerde engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacak.
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı Tunceli
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