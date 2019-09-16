Türkiye

Tunceli şehitlerinin kanı yerde kalmadı

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:17 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:22

Tunceli'de, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit edilmesi olayının faillerinden olan bir terörist daha etkisiz hale getirildi.