Türkiye
Tunceli Ovacık'ta patlama: 2 çocuk yaralandı
15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:12 - Son Güncelleme 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:15
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında meydana gelen ve henüz nedeni öğrenilemeyen patlamada, ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaralandı.
Ovacık ilçesi kırsalında henüz öğrenilemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada, ilk belirlemelere göre iki çocuk yaralandı.
Yaralıların alınması için karadan ambulanslar, havadan ise bir helikopter bölgeye sevk edildi.
Patlamanın nedeni ise güvenlik güçlerince araştırılıyor.
Kaynak: AA
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