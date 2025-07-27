Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; 25 Temmuz Cuma günü 50,5 derece ile Türkiye'nin en yüksek sıcaklık rekoru Şırnak Silopi'de kırıldı.

Aynı gün sıcaklık ölçümü yapılan merkezlerden 132'sinde, tüm zamanlardın en yüksek temmuz ayı sıcaklık değeri ölçüldü.

Beş merkezde daha sıcaklıklar 49 derece ve üzerine çıktı. Bu merkezlerdeki sıcaklıklar; Mardin Kızıltepe'de 49,6 derece, Şırnak Cizre'de 49,4 derece, Mardin Nusaybin'de 49,3 derece, Siirt Kurtalan'da 49,1 derece, Şanlıurfa Ceylanpınar'da 49 derece olarak kaydedildi.

En yüksek sıcaklık rekoru daha önce 15 Temmuz 2023 tarihinde, 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçülmüştü.

Yeni sıcaklık rekoru gerçekleşebilir

Paylaşımda, temmuz ayı sonuna kadar yeni sıcaklık rekorlarının gerçekleşebileceği ifade edildi.

Ayrıca, önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesinin beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan sıcak havanın etkisiyle orman yangınlarına sebebiyet verilmemesi için duyarlı olmaları istendi.