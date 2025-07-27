Açık 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 27.07.2025 05:26

Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 25 Temmuz'da Şırnak Silopi’de 50,5 derece ile Türkiye sıcaklık rekoru kırıldı.

Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı
[Fotoğraf: Depo Photos]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; 25 Temmuz Cuma günü 50,5 derece ile Türkiye'nin en yüksek sıcaklık rekoru Şırnak Silopi'de kırıldı.

Aynı gün sıcaklık ölçümü yapılan merkezlerden 132'sinde, tüm zamanlardın en yüksek temmuz ayı sıcaklık değeri ölçüldü.

Beş merkezde daha sıcaklıklar 49 derece ve üzerine çıktı. Bu merkezlerdeki sıcaklıklar; Mardin Kızıltepe'de 49,6 derece, Şırnak Cizre'de 49,4 derece, Mardin Nusaybin'de 49,3 derece, Siirt Kurtalan'da 49,1 derece, Şanlıurfa Ceylanpınar'da 49 derece olarak kaydedildi.

En yüksek sıcaklık rekoru daha önce 15 Temmuz 2023 tarihinde, 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçülmüştü.

Yeni sıcaklık rekoru gerçekleşebilir

Paylaşımda, temmuz ayı sonuna kadar yeni sıcaklık rekorlarının gerçekleşebileceği ifade edildi.

Ayrıca, önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesinin beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan sıcak havanın etkisiyle orman yangınlarına sebebiyet verilmemesi için duyarlı olmaları istendi.

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Şırnak
Sıradaki Haber
Adana'da zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:16
Nijerya'da yolcu teknesi battı: 25 ölü
03:30
Adana'da zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralandı
05:00
Yangınlarla mücadelede 5 bin 400 personel sahada
03:01
Yangınlarla ilgili 21 şüpheli tutuklandı
00:59
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
04:27
Bursa'da alevlerle mücadele sürüyor
Bursa'da alevlerle mücadele sürüyor
Bursa'da alevlerle mücadele sürüyor
FOTO FOKUS
Gazze'ye yardım için yola çıkan gemiye katil İsrail'den müdahale
Gazze'ye yardım için yola çıkan gemiye katil İsrail'den müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ