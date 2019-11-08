Edirne

Edirneliler, son ilahi din İslam'ın tebliğcisi son Peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili vesilesiyle başta Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Bülbül, Selimiye'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Mevlit Kandili'nin Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olduğunu belirterek, "Peygamberimiz insanlığa her anlamda örnekti. İnsanlık doğruya ulaşmak istiyorsa her dönemde onu örnek almalıdır." dedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılanlar, ellerini dua için semaya açtı.

İmamlardan oluşan ilahi grubu tarafından kasidelerin okunduğu programda İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi.

Demirtaş, Mevlit Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunun tüm camilerde yaşandığını söyledi.

Kandillerin önemli günler olduğunu belirten Hüseyin Demirtaş, küslüklerin yerini kardeşliğe bırakması gerektiğini kaydetti.

Vaazın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Mimar Sinan'ın Tekirdağ'daki nadide eserlerinden Rüstem Paşa Camisine gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Adana

Adana'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara

Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla Kocatepe Camii'nde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Hatay

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de tarihi Envar'ül Hamid Camisi'nde Mevlit Kandili nedeniyle program düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun vaazının ardında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler okundu. Kalabalık nedeniyle camiye giremeyen vatandaşlar cami avlusuna örtü ve karton sererek namaz kıldı.

Cami çıkışı vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Mersin

Mersin'de vatandaşlar, kandil coşkusunu, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yaşadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edip namaz kılan vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen vatandaşlar camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Ayrıca, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve Balıklıgöl'ü, Eyyüp Peygamber'in rahatsızlığında çile çektiği mağara ve suyuyla yıkanıp, sağlığına kavuştuğu rivayet edilen ''Eyyüp Peygamber Makamı''nı ziyaret etti.

Adıyaman

Adıyaman'daki Ulu Cami ve Yeni Pınar Camisi başta olmak üzer birçok camiyi dolduran vatandaşlar, okunan Mevlid-i Şerifi dinledi ve dua etti.

Ulu Cami'de programa katılan İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Müslümanların Hazreti Muhammed’i örnek alması gerektiğini hatırlattı.

Kilis

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.

Namaz öncesi İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in verdiği vaazla başlayan programda, ilahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu, hatim duası yapıldı.

Programın sonunda Müftü Şahin, Barış Pınarı Harekatı'nda yaşamını yitiren şehitler ve tüm İslam alemi için dua etti.

Gaziantep

Gaziantep'te de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Yatsı namazının ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar okundu. Ulu Cami avlusunda ise vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Malatya

Malatya'da, İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde program düzenlendi.

Yatsı namazının ardından, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kur'an-ı Kerim okudu. Cami avlusunda vatandaşlara müftülük tarafından şeker ikram edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Camii ve Külliyesi'nde de program yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti yapılan ve mevlit okunan programda, ayrıca şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlar için dua edildi. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından cemaate "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" dağıtıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi ile tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, Kuran-ı Kerim dinleyerek, dua etti.

Yatsı namazı sonrası, bazı camilerde düzenlenen mevlit programına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Mevlit programının ardından camilerde vatandaşlara lokum, lokma tatlısı ve gül suyu ikram edildi. Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesince de Abdulhamithan Camisi önünde kandil simiti dağıtıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne gelen vatandaşlar da kandili, namaz kılıp dua ederek değerlendirdi.

Kütahya

Kütahya’da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Mevlit Kandili nedeniyle kentin tarihi camilerinden olan Ali Paşa camisine gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kars

Kars’ın Sarıkamış İlçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilerde namaz kılıp dua etti. Daha sonra İlçe Müftülüğünce Sakal-ı şerif vatandaşlara gösterildi.

Kocaeli

Mevlit Kandili dolayısıyla Kocaeli'deki camilerde kandil programı düzenlendi. İzmit ilçesindeki Orhan Camisi'nde vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

Sakarya

Sakarya'nın Serdivan İlçesindeki Abdülhamit Camisi'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ayak izi ve sakalı şerifi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, İl Müftülüğünce kent merkezindeki Ulu Cami'de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bursa

Bursa'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.

Bilecik

Bilecik'te Mevlit Kandili dolayısıyla Kayıboyu Camisinde program düzenlendi.

Tokat

Tokat'ta Mevlit Kandili dolayısıyla Ali Paşa Cami'sinde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kaynak: AA