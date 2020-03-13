İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliği ve hudut mülki idare amirliklerine, Bakan Süleyman Soylu imzalı genelge gönderdi.

Genelgede, koronavirüs salgını, başta İtalya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde hızla yayılarak ciddi can kayıplarına ve salgının merkezinin Avrupa’ya doğru kaymasına sebep olduğu bilgisi yer aldı. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında hastalığın hızla yayıldığı; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda hakkında, aşağıdaki tedbirlerin alınması zorunlu hale geldiği belirtildi.

Alınacak tedbirler

Bakanlığın 81 İle gönderdiği genelgede, hudut kapılarında alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

- Söz konusu ülkelerden ülkemize yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu.

- Bu ülkelerin vatandaşları ile son 14 gün içeresinde bu ülkelerde bulunan diğer 3. ülke vatandaşları, bugün saat 08.00’den sonra ülkemize alınmayacak.

- Belirtilen ülkelerin vatandaşlarının Türkiye’den çıkışlarında herhangi bir kısıtlama olmayacak.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu ülkelere seyahatleri geçici olarak durduruldu.

- Anılan ülkeler ile ilgili olarak da daha önceki Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya uygulamalarında olduğu gibi Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar göre; muayene, kontrol, 14 günlük gözetim ve gerekli hallerde karantina işlemleri yapılacak.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı illere gönderdiği genelge İle söz konusu tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların ivedilikle planlanması/uygulanması ve konunun ilgili birim amirleri, valiler ve kaymakamlar ile diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.