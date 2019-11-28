“Pozitif değişime ilham olmak” sloganıyla kuruldu, uluslararası alanda birçok önemli ismi ve projelerini İstanbul'da buluşturdu.

TRT World Citizen Ödülleri, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

TRT’nin “pozitif değişime ilham olmak” ilkesiyle hayata geçirdiği sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen 3. yılında. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, ödül programında konuşuyor. https://t.co/2mJloMTmTy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2019

"Birçok sosyal sorumluluk projesiyle vicdanlı insanlara ilham olduk"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, ödül töreninin açılışında konuştu.

"Temel gayesi; çoğu zaman arka planda kalan, toplum tarafından fark edilmeyen gizli kahramanların başarı hikayelerinin dünyaya tanıtılması olan World Citizen Ödülleri için ilk adımımızı 3 yıl önce atmıştık. Ve bugün geriye dönüp baktığımızda 3 yıl gibi kısa bir sürede yaptığımız ve burada sayamadığım birçok sosyal sorumluluk projesiyle gözden uzak tutulmaya çalışılan hayatlara dokunduk, vicdanlı insanlara ilham olduk."

"TRT olarak hakikate dayalı bir yayıncılık yürütüyoruz"

"Biz; savaşlarla hayatları karartılanların hikayesini, dünyaya tehdit olarak pazarlayan medya dilinin sorunun bir parçası olduğunun farkındayız. TRT olarak da bu farkındalık ile hareket ediyoruz: hakikate dayalı bir yayıncılık yürütüyoruz."

"TRT, kurucu, öncü ve yön veren bir medya kuruluşu olmakta kararlı"

Küresel ölçekte bir değişim talebi söz konusu. Mevcut dünya düzenine karşı her geçen gün daha yüksek sesle "dünya beşten büyüktür" deniliyor. Türkiye, bu büyük değişimin, çağrının merkezindeki ülkedir; adil, yeni bir dünyanın öncüsüdür. TRT ise Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, yeni bir medya ve dil inşasında bir "alternatif" değil, "kurucu", "öncü" ve "yön veren" bir medya kuruluşu olmakta kararlıdır."

Kaynak: TRT Haber