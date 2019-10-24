TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT'nin sinema sektörüne olan desteğini sürdüreceğini söyledi. "Hedefimiz, Türkiye'deki sanat filmleriyle ilgili kalıcı bir sistem oluşturmak." dedi.

İbrahim Eren, Boğaziçi Film Festivaline konuk oldu. "Doğru filmler, sektör ve TRT" özel oturumunda, sektör temsilcileri ve sinemaseverlerle biraraya geldi.

TRT'nin temel işlevinin kamu yayıncılığı olduğuna dikkat çekti İbrahim Eren, buna karşın, ortaya konulan işlerde başarı kriterinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"İzletebilme meslek başarısıdır"

Eren, "Kamu yayıncısının temel görevinde her zaman kamu yararına iş yapmak var. Sonra onu izletebilmek de önemli. O da sizin televizyon mesleki başarınızla ilgili. Ben geldiğimden beri şunu kabul etmedim. Ben kamu yayıncısıyım, ben yaparım izleyen izler, böyle bir şey yok. İzletebilme bir meslek başarısıdır." ifadelerini kullandı.

"12 Punto Senaryo günlerinin amacı kalıcı sistem oluşturmak"

İbrahim Eren, özellikle sinema konusunda önemli projeleri olduğunu vurguladı. Bunlardan birinin de 12 Punto Senaryo günleri olduğuna söyledi.

Eren, "Yapmak istediğimiz, Türkiye'deki sanat filmleriyle ilgili kalıcı bir sistem oluşturmak ve bunu da kamu yayıncısı olarak TRT'den başka yapabilecek bir yer yok. 12 Punto'nun hikayesi bu. 12 Punto senaryo günleriyle yapmak istediğimiz bu." diye konuştu.

"TRT olarak bir marka olarak devam etmek istiyoruz"

TRT'nin uluslararası bir marka haline gelmesi için önemli adımlar atıldığını da ifade eden İbrahim Eren, "Uluslararası alanda da TRT olarak bir marka olarak devam etmek istiyoruz. Ben Avrupa Yayıncılar Birliğinin yönetim kurulu üyesiyim. Avrupa Yayıncılar Birliğine girmemizin sebebi, uluslararası oyuncu olmasına inandığım için. TRT'nin Asya Yayıncılar Birliği var orada da Başkan yardımcısıyım." dedi.

Eren yapımcılara da müjde verdi. TRT'nin yeni bir plato çalışması olduğunu anlatan Eren sözlerini şöyle sürdürdü;

"İstanbul Anadolu yakasında bir arazi aldık. Oraya dönem platoları yapacağız. Plato masrafını yaparsak, kostüm masrafını yaparsak, senaryo seçeceğiz ondan sonra."

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, önümüzdeki süreçte TRT'nin özellikle dijital platformlara yönelik projeler geliştirdiğini de söyledi.

Özellikle gençlere yönelik çok önemli yapımların hazırlıklarının sürdüğünü anlattı..

Kaynak: TRT Haber