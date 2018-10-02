TRT Çocuk'tan Karakter ve Tasarım Yarışması

TRT Çocuk tarafından başlatılan Karakter ve Tasarım Yarışması'na görsel ve grafik sanatlar, çizgi film, animasyon ve iletişim alanında eğitim gören üniversite öğrencileri katılabilecek. Bu bölümlerden son 3 yıl içinde mezun olanlar da başvuru yapabilecek.

Dereceye giren tasarımlar yeni animasyon serisi veya sinema filmlerinde değerlendirilecek.

Son başvuru tarihi: 15 Kasım

Yarışmada, birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin lira para ödülü verilecek.

Seyirci Özel Ödülü kategorisinde değer gören çalışmanın sahibi 2 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Yarışma için son başvuru tarihi 15 Kasım. Çalışmalar, alanında uzman isimler tarafından değerlendirecek.

Ödüller 28-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı'nda verilecek.

Kaynak: TRT Haber