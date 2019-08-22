Türkiye
Traktörün römorku çıktı, genç çift ölümden döndü
22 Ağustos 2019 Perşembe 13:14 - Son Güncelleme 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:36
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, traktörden ayrılan römork, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen çiftin üzerine geldi. Genç çiftin son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Yozgat Şefaatli'de hareket halindeki traktörden ayrılan römork, kaldırıma doğru ilerlemeye başladı.
Kaldırımda yürüyen genç çift, durumu fark etmedi. Römorkun kaldırım kenarında park halindeki otomobile çarpmasıyla durumu fark eden genç çift, son anda kurtuldu.
O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaynak: DHA
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