Olay dün saat 19.30 sıralarında Pendik D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre emniyet şeridinde ilerleyen 07 BSS 76 plakalı otomobil, Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan çiftinin içinde bulunduğu aracın önüne geçmek istedi. İki şüpheli yol vermeyen çiftin aracının önünü kesti. Otomobilden inen iki kişi, önce aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan, trafik magandası otomobilin aynasını kırdı. Daha sonra aracın üzerine çıkıp araca zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Hamile eşi ile birlikte büyük korku yaşayan sürücü Yunus Emre Bahçıvan karakola giderek magandalardan şikayetçi oldu.

Hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan şahıs, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Merkez Polis Amirliğine gitti.

Kaynak: İHA, TRT Haber