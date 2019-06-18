Şiddetli yağmur yurdun büyük kısmında hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon'un Araklı İlçesi'nde şiddetli yağmurun ardından Karadere taştı ve sel meydana geldi.

Oluşan selde Çamlıktepe Mahallesi'ndeki 4 ev ve bir iş yeri yıkıldı.

İlk belirlemelerde sel suyuna kapılan 10 kişi kişi kayboldu, 2 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Olayın duyulmasıyla birlikte bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kaybolan 10 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

67 kişi helikopterlere bölgeden tahliye edildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'daki sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 8 kişinin de arandığını açıkladı.

Bu arada afetle ilgili olarak Trabzon Valiliği bünyesinde bir kriz masası oluşturdu.

"Zarar için gerekli destek verilecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon Araklı'daki selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteğin verileceğini söyledi. "Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur." dedi.

Kaynak: TRT Haber