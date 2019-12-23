Trabzon'un Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir ilçelerinde örtü yangınları çıktı.

Alevlerin söndürülmesi için ilçelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın nedeniyle Arsin'de bazı evler boşaltılırken Araklı ilçesinde 3 ev Çaykara ilçesinde de 2 evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın söndürme işlemleri devam ederken Valilik tarafından da kriz masası oluşturuldu.

Giresun'un Eynesil ilçesi İshaklı Köyünde de ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Valiliği kriz merkezi oluşturdu

Trabzon Valiliği’nden yapılı yazılı açıklamada, “İlimizin bazı ilçelerinin farklı noktalarında çıkan yangınlar nedeniyle, Valimiz İsmail Ustaoğlu başkanlığında valilik kriz masası oluşturuldu.” ifadeleri kullanıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığındaki kriz masasındaki toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile kurum müdürlerinin katıldığı belirtildi.

Arsin ilçesindeki yangının etkisini devam ettirdiği ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA