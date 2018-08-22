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Trabzon'da heyelan yol kapattı

Trabzon'da şiddetli yağış sebebiyle yaşanan heyelanda Akçaabat-Düzköy karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

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Trabzonda heyelan yol kapattı

Trabzon'da şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan şiddetli yağış yüzünden Akçaabat-Düzköy karayolunun Alsancak mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçlardan yola akan toprak birikintisi ve kaya parçaları dolayısıyla yol çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları, belediye ve ilgili kurumların ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Evler sular altında kaldı

Kentteki yağış dolayısıyla bazı binaların giriş ve zemin katlarını da su bastı.

Ekiplerce söz konusu binalara dolan suların tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, şiddetli yağış, heyelan, Akçaabat-Düzköy karayolu
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