Trabzon'da dün öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Of ilçesinde toprak kayması ve taşkınlar meydana geldi.

Of ilçesinde ticaretle uğraşan 53 yaşındaki Yılmaz Hacımahmutoğlu, şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

İlçeye bağlı Sefaköy, Yemişalan, Ballıca ve Sugeldi mahallelerinde mahsur kalan 8 kişi, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin çalışmalarıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Of-Çaykara karayolu Dumlusu mevkisindeki hazır beton döküm tesisi de heyelandan etkilendi. Yamaçtan gelen heyelanın taşıdığı toprak yığınının dolduğu tesis alanında maddi hasar oluştu. Tesiste işçilerin yetiştirdiği 50'ye yakın tavuk da heyelanda telef oldu.

3 ev tahliye edildi

Şiddetli yağışta meydana gelen heyelanda, Kavakpınar Mahallesi'nde 3 ev risk nedeniyle tahliye edildi. Yaklaşık 20 kişinin tahliyesi sırasında kalp hastası 74 yaşındaki Emine Köksal da sağlık ve Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı. Tahliyeleri sağlanan vatandaşlar, geceyi yakınlarının evlerine geçirdi.

Heyelan anı kamerada

İlçeye bağlı Gökçeoba Mahallesi'nde çay arazisinde meydana gelen heyelan anı da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde tarım arazisi kenarında duran bir kişinin cep telefonuyla bu anları kayıt altına aldığı sırada vatandaşları "çabuk gelin akıyor, ırmak gitti, ana burada durma, haydi, uzaklaşın" diye bağırarak uyardığı duyuluyor.

Soylu ve Karaismailoğlu sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da gece saatlerinde incelemelerde bulunmak üzere sel ve heyelanın vurduğu Trabzon'un Of ilçesine gitti. Of ve Hayrat ilçe kaymakamlıklarını ziyaret eden bakanlar, yetkililerden bilgi aldı.