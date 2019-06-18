Olay, Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede şiddetli sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusu patladı.

Şiddetli su tahliyesinin yaşandığı mahallede sel meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise aranıyor.

Sel suları önüne çıkan her şeyi sürükledi

Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahallede mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Araklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Araklı ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde bu mahallelere gitmemeleri ve yetkililere yardımcı olmaları rica olunur" denildi.

Valilikten açıklama

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Araklı İlçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Araklı Kaymakamlığında kriz masası oluşturulmuştur. Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre Çamlıktepe Mahallesinde 4 ev ve işyeri yıkılmış, bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA