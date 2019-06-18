Olay, Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede şiddetli sağanak yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusu patladı.

Şiddetli su tahliyesinin yaşandığı mahallede sel meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sele kapılarak kayboldu, 1 kişi de yaralı kurtarıldı.

Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahallede mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Araklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Araklı ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde bu mahallelere gitmemeleri ve yetkililere yardımcı olmaları rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA